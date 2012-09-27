В Днепропетровске упал строительный кран: погиб человек
14:20, 27 сентября 2012Новости регионов
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2 - травмированы
Сегодня в Днепропетровске в результате падения башенного крана на строительной площадке 1 человек погиб, 2 госпитализированы с разными видами травм.
Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском территориальном отделении Госгорпромнадзора и промышленной безопасности.
По данным отделения, кран упал во время демонтажа. Погиб рабочий-монтажник.
По предварительной информаций, трагедия произошла из-за нарушения технологии демонтажа.
По данным Госгорпромнадзора, одним из пострадавших является директор организации, которой принадлежит кран.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства чрезвычайного происшествия.
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