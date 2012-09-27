В Днепропетровске упал строительный кран: погиб человек

Сегодня в Днепропетровске в результате падения башенного крана на строительной площадке 1 человек погиб, 2 госпитализированы с разными видами травм.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском территориальном отделении Госгорпромнадзора и промышленной безопасности.

По данным отделения, кран упал во время демонтажа. Погиб рабочий-монтажник.

По предварительной информаций, трагедия произошла из-за нарушения технологии демонтажа.

По данным Госгорпромнадзора, одним из пострадавших является директор организации, которой принадлежит кран.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства чрезвычайного происшествия.