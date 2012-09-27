Очистят ли завод «Радикал» от ртути за полтора года?

Председатель КГГА Александр Попов имеет сомнения, что территорию ОАО «Радикал» удастся очистить от ртути в ближайшие полтора года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал, осматривая территорию государственного научно-производственного предприятия «Запад» во время выездного совещания по разрешению актуальных вопросов в сфере техногенно-экологической безопасности Киева.

Во время встречи представитель ООО «С. І. Групп Консорт ЛТД», задействованного в проекте очистки «Радикала», Илья Маркевич отметил, что все отходы ртутного производства необходимо вывозить за границу, ведь в Украине нет соответствующего полигона или возможности переработки этих веществ.

«Если сможем выиграть тендер, мы привезем оборудование, которое будет просто на заводе делать первую очистку. Отдельно пары ртути и ртуть будет вывозиться за границу», - отметил И.Маркевич и добавил, что почва с высоким уровнем загрязнения, которую очистить не смогут, также отдельно будет вывозиться.

Кроме того, И.Маркевич заметил, что при наличии нужных средств проект будет полностью завершен максимум за 1,5 года.

«Я не настолько оптимист, думаю, за 1,5 года это сделать будет сложно», - сказал, в свою очередь, председатель КГГА и напомнил, что в этом году для завершения очистки территории завода «Радикал» от ртути из городского бюджета было выделено 5 млн. грн.

В то же время, начальник Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики КГГА Людмила Денисюк отметила, что продолжается активная работа по созданию алгоритма очистки этой территории. Первый этап работы – разработка технических условий, проекта по вывозу ядовитых веществ с «Радикала».

Справка УНИАН. В 60-70 годы ОАО «Радикал» (в то время Завод химикатов) был одним из ведущих предприятий химической промышленности в стране. Он специализировался на производстве каустической соды и хлора методом ртутного электролиза, а с 2000 года завод признан банкротом.