В Харькове заканчивают отстраивать стены поврежденного дома

В Харькове заканчивается восстановление внешних стен дома по улице Петра Слинько, 2-б, который 4 сентября был поврежден взрывом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, сегодня строители заканчивают восстановление последнего, технического, этажа дома.

Генеральный директор строительной компании «Стальконструкция», которая проводит работы, Сергей Евель отметил, что сейчас рабочие также восстанавливают внутренние стены здания и меняют коммуникации. Их реконструкцию планируют провести до холодов. Также к этому времени хотят застеклить окна и балконы.

По словам первого заместителя Харьковского городского председателя Андрея Парамонова, на сегодняшний день строители опережают график работ. Работы проводятся ежедневно, несмотря на то, что город ждет денег, которые пообещало выделить на восстановительные работы правительство.

В пресс-службе горсовета отметили, что возле дома продолжают дежурить работники муниципальной охраны и территориального центра Коминтерновского района. По словам соцработников, если раньше жильцы обращались преимущественно с вопросами бытового характера, то сейчас их интересуют сроки строительства.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома было эвакуировано почти 50 человек.

По данным горсовета, на сегодняшний день все жильцы поврежденного дома получили материальную помощь в размере 1 тыс. грн на каждого члена семьи. На это время 20 семей (64 человека) из поврежденного взрывом дома расселили в три гостиницы и общежитие КП «Харьковгорлифт».

5 сентября на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций аварии в доме присвоили статус чрезвычайного происшествия регионального масштаба и обратились в Кабмин за материальной помощью.

Председатель Кабинета министров Украины Николай Азаров во время визита в Харьков пообещал, что правительство профинансирует восстановление поврежденного дома.