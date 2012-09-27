Винниччина: 5-летняя девочка отравилась каким-то веществом

В городе Погребище Винницкой области в результате отравления не установленным веществом умерла 5-летняя девочка, и госпитализированы еще двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления МЧС в Винницкой области, 26 сентября в службу МЧС в городе Погребище поступило сообщение о том, что в районную больницу была госпитализирована 5-летняя девочка с сильным отравлением неустановленным веществом, в результате чего ребенок умер.

Также с признаками отравления были госпитализированы мальчики в возрасте 13-ти и 17-ти лет. Сейчас дети в состоянии средней тяжести находятся в Винницкой областной детской больнице.

Вещество, которым отравились дети, будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.