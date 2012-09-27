В Сумах женщина-водитель избила гаишников

В Сумах задержана пьяная женщина-водитель, которая при задержании избила сотрудников ГАИ и травила их слезоточивым газом из баллончика.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления ГАИ МВД Украины в Сумской области, инспекторы ДПС 25 сентября около 22.30 остановили автомобиль Daewoo-Matiz под управлением жительницы Сумского района, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

От прохождения медосмотра в наркодиспансере или с использованием алкотестера женщина категорически отказалась. На нее был составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде. Для транспортировки ее автомобиля на штрафплощадку был вызван эвакуатор, но владелица машины не собиралась с ней расставаться. Она всячески мешала погрузке автомобиля, била инспекторов, пыталась порвать на них форму, потом закрылась в салоне собственного автомобиля. После длительных уговоров с посторонней помощью женщина все-таки вышла из машины, но тут же достала из сумочки баллончик со слезоточивым газом и применила его, направив в лицо инспекторам.

По сообщению милиции, после этого правоохранителям пришлось применить физическую силу и спецсредства, чтобы надеть на женщину наручники и доставить ее в наркодиспансер. Для дальнейшего выяснения обстоятельств ее отвезли в Заречный райотдел милиции, где и выяснилось, что в июле текущего года суд лишил ее права управлять транспортными средствами на два года за вождение в нетрезвом виде, аналогичное правонарушение было зафиксировано и в 2008 году. Теперь женщине придется отвечать за повторное вождение в нетрезвом виде в течение года и сопротивление работникам милиции. Правонарушительнице грозит штраф в размере 2550-3400 грн или лишение права управления транспортными средствами на 1-2 года.