Ривненщина: более 90 милиционеров сдали донорскую кровь

Милиционеры Ривненской области сдали свою кровь для потребностей медицинских заведений области.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко, 26 сентября более 90 правоохранителей области сдали как доноры каждый не менее 450 миллилитров своей крови людям, которые в ней нуждаются.

Такую акцию ривненские правоохранители проводят уже в третий раз подряд.

За сданную кровь милиционерам выразили благодарность работники областной станции переливания крови, отметив, что в области есть проблема недостаточного количества донорской крови.

«Мы благодарны всем донорам, и не так мы, как наши пациенты, которым нужны эти препараты или компоненты крови, - отметила главный врач областной станции переливания крови Лина Михальчук. - Акцию милиция проводит уже не первый раз, а поскольку донорами могут быть лишь здоровые люди, то правоохранители как можно лучше подходят для этого».