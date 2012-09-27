Выживший охранник «Каравана» - в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшего во время стрельбы в киевском торговом центре «Караван» охранника прооперировали, его состояние крайне тяжелое, сообщает ТСН.

Охранника прооперировали несколько часов назад в киевской больнице скорой помощи.

«Пули попали мужчине в живот и шею. Из операционной раненого перевели в реанимацию. К нему никого не допускают. Состояние больного крайне тяжелое», - сообщает ТСН.

По информации канала, уцелеть во время нападения удалось охраннику Павлу Феденкову, который родом из Одессы, охранником в столичный ТЦ он устроился год назад. У него двое несовершеннолетних детей.

Источник: tsn.ua

Газете «Сегодня» источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил много следов, мужчину отчетливо зафиксировали многие видеокамеры на территории гипермаркета, а также возле комнаты, где произошла стрельба. Кроме того, стрелок оставил свою кепку, когда выкладывал краденное на стол, и сейчас головной убор отправлен на экспертизу для анализа ДНК волос. По словам источника, также найдены отпечатки пальцев преступника.

Источник в правоохранительных органах также сказал газете: «Мыслей очень много по поводу него. Мы не исключаем, что это кто-то из военных, у которого не сложилась жизнь. Рядом находятся военные общежития. Также он взял хлеб и молоко, что говорит о том, что у него не было денег на большее. Этот расстрел больше похож на то, что это сделал отчаявшийся гражданин, который попал в нестандартную ситуацию. Вряд ли у него есть связь с криминальным миром».

Источник также не исключил, что расстрел мог совершить нынешний или бывший работник силовых структур, поскольку характер ранений говорит о том, что он стрелял на поражение.

Поиски стрелка, по словам источника, затрудняются тем, что вокруг «Каравана» — промзона.

Другой источник сообщил газете, что «это не был киллер, поскольку пистолет был «разболтанный», из него много стреляли и наверняка использовался в учебных целях». Правоохранители не исключают, что преступник, поняв, что наделал, может застрелиться.

«Также эксперты установили, что мужчина носил пистолет с «патроном в патроннике», то есть пистолет был готов к стрельбе в любой момент. Так делают опытные стрелки», — добавил другой источник издания.

Источник: segodnya.ua

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 сентября, в столичном ТРЦ «Караван», расположенном по ул. Луговая, 12, неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного ранил. Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель магазина украл с витрины флешку, после чего попросил его пройти в комнату охраны и предъявить содержимое карманов. В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствовавшим в комнате, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).