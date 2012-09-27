Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак заверяет, что столица готова к предстоящему отопительному сезону не хуже, чем в предыдущие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам А.Мазурчака, отопление объектов социальной сферы город сможет начать при необходимости уже 2 октября.

“Киев готов к отопительному сезону не хуже, чем в предыдущие годы. Но есть еще те вещи, которые нужно доделать. Например, “Киевэнерго” увидело при замене сетей, что нужны еще дополнительные финансовые ресурсы, и выделил дополнительно около 30 млн грн на проведения дополнительных работ, которые он не успевает сделать в те сроки, которые мы ему установили, а именно: до 1 октября. Они будут продолжать работы где-то до 10 октября. Это замена тех сетей, которые вышли из строя во время испытаний”, - рассказал А.Мазурчак.

По его информации, все городские котельные, вырабатывающие тепло, а их более 170 – готовы к отоплению. “Есть проблемы с ведомственными котельными, которые, в том числе, отапливают дома. И с этим мы сегодня работаем. Не совсем к этому относятся ответственно владельцы. Но я думаю, что этот вопрос будет в ближайшие дни решен”, - добавил представитель КГГА.

В то же время, как подчеркнул А.Мазурчак, из-за довольно изношенной технической структуры отопления в городе придется зимой “очень много усилий прилагать для ликвидации аварий, которые могут быть и, соответственно, будут и в этом году”. Вместе с тем он заверил, что для быстрого устранения повреждений, как и в прошлом году, будут создаваться группы быстрого реагирования, которые почти втрое уменьшают нормативное время на ликвидацию аварий.

“В целом мы ставим задачу, чтобы уже заполненные системы были по состоянию на 1 октября. Мы готовы будем включить, при необходимости, например, бюджетную сферу даже 2 октября, если только температура снизится. Если режим будет нормальный и трое суток не будет пониженной температуры, то мы будем проводить после 10 числа постепенное включение бюджетной сферы, а с 15 включать жилой фонд”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.