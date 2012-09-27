Запорожье: микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

В Запорожье в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 5 человек.

Как рассказал УНИАН председатель независимого профсоюза работников скорой помощи г. Запорожья Анатолий Сидоренко, авария произошла вчера около 14:30 на мостовом переходе, соединяющем Шевченковский и Жовтневый районы Запорожья и известном в городе под названием «тещин язык» благодаря наличию нескольких поворотов полотна проезжей части.

«Легковой автомобиль «Шевроле» врезался в пассажирский микроавтобус «Мерседес-спринтер». В результате аварии молодая женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов и была госпитализирована реанимобилем в очень тяжелом состоянии. В салоне микроавтобуса пострадали 4 человека, состояние одного из низ – пожилой женщины квалифицировано, как тяжелое, у остальных – состояние средней степени тяжести», - рассказал А. Сидоренко.

Информацию о ДТП УНИАН также подтвердили и в УГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области. По данным ведомства, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

«Водитель «Шевроле» - женщина 1984 г.р. по неустановленным на данный момент причинам, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившем пассажиров», - сообщили в ГАИ.

Сейчас на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и выясняют причины произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.