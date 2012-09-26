В столичном «Караване» вор расстрелял охрану: трое погибших

В столичном торгово-развлекательном центре «Караван», расположенном по ул. Луговой, 12, посетитель, который был изобличен в краже, открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам частной охраны, в результате чего трое мужчин погибли на месте, четвертый госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц города.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация о происшествии поступила по линии «102» в 15.04, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено что один из охранников увидел, как покупатель магазина украл с витрины флешку, после чего охранник попросил его пройти с ним в комнату охраны и предъявить содержимое карманов.

В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствовавшим в комнате, после чего скрылся.