Фонд Ахметова поставил диагностическое оборудование в Ивано-Франковск

Сегодня, 26 сентября, состоялось открытие обновленной микробиологической лаборатории по диагностике туберкулеза в Ивано-Франковском областном фтизиопульмонологическом центре.

Как передает корреспондент УНИАН, Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» обеспечил поставку и установку современного диагностического оборудования, в частности, микробиологического анализатора Bactec MGIT 960 и расходных материалов к нему на полгода для проведения теста на медикаментозную чувствительность. Также поставлены лабораторные центрифуги, морозильные камеры, шкафы биологической безопасности, термостаты, экранированные бактерицидные излучатели, а также предметные стекла для микроскопии, боксы для хранения и транспортировки предметных стекол, респираторы, пробирки для центрифугирования типа Falcon.

Поставка оборудования фондом осуществлена в рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине», которая является одним из запланированных мероприятий выполнения меморандума между Ивано-Франковским областным советом, областной государственной администрацией и фондом, подписанного 6 февраля 2012 г.

Директор фонда Анатолий Заболотный на пресс-конференции в Ивано-Франковске сказал: «Для Ивано-Франковской области мы поставили и установили современное диагностическое оборудование на общую сумму 268 832 долларов США, в том числе для областного фтизиопульмонологического центра – на сумму 195 113 долл. США».

По его словам, это позволит улучшить эффективность лабораторной диагностики туберкулеза, что является важным элементом преодоления эпидемии туберкулеза в Украине.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской области функционирует 7 противотуберкулезных диспансеров на 640 мест. В 14 лечебно-профилактических заведениях обустроены фтизиатрические кабинеты.

В 2011 г. в области на учете в противотуберкулезных заведениях состояло 16,44 тыс. больных туберкулезом (в 2007 г. - 16,848 тыс. больных).

В 2011 году на Прикарпатье зарегистрировано 905 больных (65,7 случаев на 100 тыс. населения) с впервые диагностированным туберкулезом (для сравнения - по Украине 67,2).