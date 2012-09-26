На Черниговщине уничтожили 3,3 тыс. кустов конопли

В Черниговской области правоохранители выявили и уничтожили более 3,3 тыс. кустов конопли.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Во время оперативно-профилактической разработки Куликовского района и спецоперации "Мак-2012" оперативники сектора уголовного розыска совместно с коллегами из областного Управления внутренних дел Черниговской области 24 сентября выявили плантацию конопли за пределами села Смолянки Куликовского района между лесом и посевами подсолнуха на заброшенном летнем лагере для выпасания скота.

Милиционеры выкорчевали и уничтожили 3334 растения, еще 100 растений отобрали и направили на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД в области. По предварительным оценкам, на черном рынке уничтоженное наркосырье стоит больше 3 млн грн.

Как уточнили в секторе общественных связей УМВД в области, в настоящее время продолжается проверка, которая должна выяснить, рассеялась ли конопля на заброшенном участке самостоятельно, или кто-то ее выращивал. Также проверка должна установить, почему должностные лица частного сельхозобщества не приняли меры для уничтожения этих посевов. Собираются материалы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 310 Уголовного кодекса Украины – "посев или выращивание снотворного мака или конопли", такие действия наказываются лишениям свободы на срок от трех до семи лет.