В Киеве парня забили бейсбольной битой - с целью ограбления

Сотрудники уголовного розыска в Киеве задержали подозреваемых, которые ночью 25 сентября с целью ограбления до смерти забили бейсбольной битой 28-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, 25 сентября около 3.00 в Деснянское райуправление столичной милиции по спецлинии 102 поступило сообщение, что у дома 29-Б по улице Закревского обнаружен труп мужчины.

На место события немедленно выехала следственно-оперативная группа Деснянского райуправления милиции. Проведенными первоочередными мероприятиями сотрудниками милиции была установлена личность покойника. Им оказался 28-летний житель Троещины. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с многочисленными переломами костей черепа и лица.

В этот же день следственным отделом Деснянского райуправления милиции по факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в милицейском главке, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками уголовного розыска были задержаны двух подозреваемых в совершении преднамеренного убийства - 32-летнего неоднократно судимого киевлянин и его 17-летнего сообщника, уроженца Сумской области, которые временно проживали в арендованной квартире.

По словам задержанных, в ночь совершения преступления они прогуливались по массиву в поисках «легкой добычи». У дома 29 на улице Закревского заметили мужчину, который шел вдоль аллеи. Имея целью завладеть личными вещами последнего, мужчины подбежали и нанесли парню несколько ударов по голове бейсбольной битой. Забрав два мобильных телефона и деньги, злоумышленники скрылись с места происшествия.

От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте.

При задержании у одного из подозреваемых изъят мобильный телефон, который принадлежал убитому. Впоследствии, при осмотре их помещения, работники правоохранительных органов выявили второй телефон потерпевшего, бейсбольную битую и другие вещественные доказательства совершения убийства. Изъятые вещи направлены на экспертизу в НИЭКЦ ГУМВД Украины в городе Киеве.

Также было установлено, что накануне убийства задержанные совершили еще одно преступление. 24 сентября около 23 часов на улице Бальзака они избили и ограбили прохожего. Сейчас 26-летний потерпевший с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой находится в больнице.

Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.