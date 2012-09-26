В центре Харькова с 19-го этажа выбросился 18-летний парень
13:57, 26 сентября 2012Новости регионов
1
Отрабатывают версии трагедии
В центре Харькова из окна многоэтажного жилого дома выбросился 18-летний парень.
Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова, чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром на улице Культуры в центральной части города.
По ее данным, парень выбросился из окна квартиры на девятнадцатом этаже. От полученных травм он скончался на месте.
Н.Захарова отметила, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и отрабатывают все возможные версии трагедии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter