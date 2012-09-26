Луганщина: иномарка врезалась в дерево, погиб человек

В Лисичанске Луганской области один человек погиб и пятеро попали в больницу из-за столкновения автомобиля Chevrolet Lacetti с деревом в среду, 26 сентября.

Как сообщили УНИАН в управлении чрезвычайных ситуаций Луганской областной государственной администрации, сегодня в 01:00 по ул. Красная в Лисичанске водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в дерево. В результате 1 человек погиб, еще 5 с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную городскую больницу Лисичанска.

По состоянию на 07 утра четверо пострадавших находятся в реанимационном, один — в травматологическом отделениях. Их состояние оценивается как тяжелое.