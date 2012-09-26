Днепропетровщина: в фермерском хозяйстве выявлена конопля

21 сентября работники милиции совместно с работниками УСБУ в Днепропетровской области на территории одного из фермерских хозяйств в Царичанском районе Днепропетровской области выявили и изъяли незаконный посев конопли в количестве почти 2,1 тыс. кустов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По указанному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Сейчас изъятые растения направлены на экспертизу.