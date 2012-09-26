Днепропетровщина: в фермерском хозяйстве выявлена конопля
09:06, 26 сентября 2012Новости регионов
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2,1 тыс. кустов
21 сентября работники милиции совместно с работниками УСБУ в Днепропетровской области на территории одного из фермерских хозяйств в Царичанском районе Днепропетровской области выявили и изъяли незаконный посев конопли в количестве почти 2,1 тыс. кустов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
По указанному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Сейчас изъятые растения направлены на экспертизу.
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