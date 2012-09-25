В Одессе задержали 42-летнего мужчину с 1 кг амфетамина

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины совместно с оперативниками Одесского облУВД перекрыли канал поставок в Одессу опасного наркотического вещества из Молдовы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в Одесской области, в ходе милицейской операции в Одессе задержан 42-летний наркоторговец, продавший 21 сентября оперативникам 1 кг психотропного вещества «амфетамин». Всего ранее судимый житель райцентра Балта Одесской области намеревался сбыть 6 тысяч доз психотропного вещества, которые по ценам «черного рынка» оцениваются в 600 тыс. грн.

По данным милиции, наркотик предназначался для дальнейшего распространения в развлекательных заведениях Одессы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к наркопоставкам в Украину.

Как сообщал УНИАН, в мае сотрудники Коминтерновского РОВД задержали на северной окраине Одессы, в торгово-развлекательном комплексе, наркокурьера, пытавшегося сбыть партию амфетамина стоимостью 150 тыс. грн.