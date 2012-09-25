Ривненщина: бешеный кот покусал свою хозяйку

В селе Сатыев Дубенского района Ривненской области бешеный кот покусал свою хозяйку, жену местного бизнесмена.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ривненской области, на место происшествия немедленно выехали специалисты районной ветмедицины, которые изолировали кота и взяли его под наблюдение.

Однако на следующий день, 23 сентября, кот умер. Его труп был направлен на экспертизу в территориальную лабораторию Госветмедицины, где подтвердилось, что животное болело бешенством.

Женщине, которую покусал кот, оказана медицинская помощь в областной клинической больнице, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в областной санэпидемстанции, случаи укусов людей бешеными животными в области не единичны. Однако медики обращают внимание на недостаточное обеспечение медицинских учреждений специальной сывороткой для нейтрализации пагубных для организма последствий после укусов бешеными животными. Особенно ощутима необеспеченность этими препаратами в районных санэпидемслужбах.