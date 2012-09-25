В Крыму возбуждено дело по факту массового отравления детей

Милиция поселка Ливадия в Крыму возбудила уголовное дело по факту массового отравления учащихся Ливадийской школы-интерната.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма, дело возбуждено в конце прошлой недели по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Четверо сотрудников школы-интерната, в том числе - шеф-повар, старший врач и диетсестра, привлечены к административной ответственности.

Сейчас проводятся исследования изъятых образцов пищи.

Как сообщал УНИАН, 31 воспитанник интерната в возрасте от 7 до 18 лет были доставлены в инфекционное отделение больницы Ялты с 20 по 24 сентября. У трети детей - дизентерия, у остальных - гастроэнтероколит. «Тяжелых» больных среди них нет. На стационарном лечении сейчас находятся 22 человека. Возбудителем инфекции был сотрудник пищеблока. Незадолго до ЧП дети ели творожную запеканку и пили кефир. СЭС временно закрыла интернат.