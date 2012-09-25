В общежитии вуза нашли тело новорожденного младенца

В Харькове у общежития одного из высших учебных заведений обнаружено тело новорожденного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, завернутый в полотенце труп новорожденной девочки был обнаружен возле мусоропровода в подсобном помещении общежития Национального аэрокосмического университета им. Жуковского 24 сентября.

На место происшествия немедленно выехали руководители прокуратуры области и района, следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа, эксперты.

Признаки насильственной смерти на теле ребенка не обнаружены. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность совершившего преступление.

На данное время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.