В Харькове застрелилась 17-летняя гражданка России

В Харькове наложила на себя руки 17-летняя девушка, гражданка России.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тело девушки с ранением в районе грудной клетки было обнаружено 23 сентября в одном из домовладений в Ленинском районе Харькова.

Работники милиции, которые прибыли по вызову, установили, что в квартире проживали отец и сын. Мать и дочь являются гражданами Российской Федерации. В начале августа они вдвоем приехали в Украину в гости к родным. Соседями семья характеризуется с положительной стороны.

Согласно сообщению ЦСО, 23 сентября, воспользовавшись отсутствием взрослых, несовершеннолетняя взяла устройство для отстрела резиновых пуль и произвела смертельный выстрел. Пистолет принадлежит отцу погибшей - 43-летнему гражданину Украины. Оружие зарегистрировано должным образом.

Работниками милиции проведен подробный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. По указанному факту проводится проверка.