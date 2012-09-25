В результате пожара в многоэтажном доме погибли мать и сын

В Стаханове Луганской области в результате пожара на последнем этаже 9-этажного дома погибли мать и сын.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.

По данным управления, 24 сентября в 04:02 в Стахановское городское управление ГТУ МЧС в Луганской области поступило сообщение о пожаре в квартире в доме по улице Олимпийской.

Пожар был ликвидирован в 04:29. В тушении приняли участие 14 человек личного состава. Для тушения были использованы 2 пожарные автоцистерны и одна автолестница, при помощи которой удалось через балкон проникнуть в пылающую квартиру.

В кухне пожарные обнаружили тела пожилой хозяйки и ее сына, гибель которых наступила в результате отравления продуктами горения.

Очагом возгорания оказался диван в комнате. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность мужчины во время курения.