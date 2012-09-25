В Крыму дельтапланерист упал с 10-метровой высоты

Житель Симферополя, летавший на дельтаплане, попал в реанимацию после падения с 10-метровой высоты.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, инцидент произошел 24 сентября в районе симферопольского села Строгановка.

«Мужчина, 1940 года рождения, не справился с управлением дельтаплана и упал с высоты 10 метров. В тяжелом состоянии он доставлен в реанимационное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко", - сообщили спасатели.

Также, по данным МЧС, 24 сентября в районе Судака травмировался турист из России. На тропе Голицына на мужчину, 1957 года рождения, упал камень. С окровавленной головой россиянина отвезли в больницу.

