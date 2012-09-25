В Алупке дети из интерната отравились ягодами
11:24, 25 сентября 2012Новости регионов
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Спасают в реанимации
В Крыму в Алупке четверо мальчиков, которые прибыли на отдых из интерната в Донецке, отравились ягодами и доставлены в больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел 24 сентября.
По данным ведомства, после употребления ягод неизвестного происхождения воспитанников отвезли в реанимацию ялтинской больницы, так как у них появилась реакция на галлюциногены. Дети, трем из которых 9, а одному 10 лет, находятся в медучреждении в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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