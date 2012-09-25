В Алупке дети из интерната отравились ягодами

В Крыму в Алупке четверо мальчиков, которые прибыли на отдых из интерната в Донецке, отравились ягодами и доставлены в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел 24 сентября.

По данным ведомства, после употребления ягод неизвестного происхождения воспитанников отвезли в реанимацию ялтинской больницы, так как у них появилась реакция на галлюциногены. Дети, трем из которых 9, а одному 10 лет, находятся в медучреждении в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

