Винниччина: пограничники обнаружили сумку с боеприпасами

Возле с. Студеная Песчанского района Винницкой области пограничники отдела «Болган» Могилев-Подольского отряда обнаружили сумку с боеприпасами и взрывчатым веществом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки государственной границы 22 сентября вблизи села Студеная участковый инспектор пограничной службы обнаружил сумку с боеприпасами и взрывчатым веществом.

Об этом пограничники сразу сообщили взаимодействующим подразделениям МВД, МЧС и СБУ.

Во время осмотра находки было выявлено 4 взрывателя к минометным минам и фугасным снарядам калибра 100-150 миллиметров и 2 взрывных заряда к минометной мине калибра 120 миллиметров. Также в сумке находился пакет с 1300 граммами пороха и боеприпасами 12 калибра.

Изъятый арсенал передали работникам МЧС для обезвреживания.