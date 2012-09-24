Херсонщина: пьяный водитель управлял переполненным микроавтобусом

В Херсонской области работники Госавтоинспекции задержали переполненный рейсовый микроавтобус с пьяным водителем.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД в Херсонской области, событие произошло в субботу, 22 сентября.

В этот день во время несения службы по надзору за дорожным движением работники ГАИ Чаплынского райотдела УМВД в Херсонской области заметили маршрутный автобус IVECO сообщением «Херсон – Ивановка», салон которого, в нарушение требований п.21.1 Правил дорожного движения Украины, был явно переполнен пассажирами.

После остановки оказалось, что 35-летний водитель микроавтобуса, несмотря на то, что технической характеристикой транспортного средства предусмотрено 16 мест для сидения, перевозил 24 пассажира.

При составлении протокола об административном правонарушении милиционеры заметили, что от водителя маршрутки ощущается резкий запах алкоголя, а также налицо другие признаки алкогольного опьянения — покраснение глаз, дрожание рук.

В присутствии двух свидетелей было проведено медицинское освидетельствование водителя, результат теста показал наличие алкоголя в крови (0,37% (промилле).

Водитель был отстранен от управления маршрутным автобусом, изъято водительское удостоверение и составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП.

Дальнейшее движение микроавтобуса было прекращено, транспортное средство помещено на штрафплощадку.

Все пассажиры маршрутки, среди которых было двое детей в возрасте 5 и 6 лет, были отправлены в пункт назначения на других транспортных средствах.