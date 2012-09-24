Курсант, погибший в Чугуеве, до последнего боролся за самолет

Курсант Харьковского университета Воздушных сил им. И.Кожедуба Николай Наконечный, который 22 сентября погиб на аэродроме в Чугуеве, до последнего мгновения боролся за самолет.

Как сообщили УНИАН в харьковском региональном медиа-центре Минобороны Украины, об этом заявил во время обсуждения подробностей трагедии в университете им. И.Кожедуба командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Юрий Байдак.

«Пожара, загорания в небе не было. Самолет после взлета выполнял набор высоты с большим углом атаки. Руководитель полетов отдал курсанту команду об уменьшении угла атаки. Тем не менее, курсант, по данным объективного контроля на реакцию ручки управления, чуть отдалил от себя ручку управления, а затем опять ее взял. После чего самолет начал сваливаться на правое крыло, столкнулся с землей, и только затем произошло загорание. Воспламенились топливные баки. Команда курсанту от руководителя полетов: «Скатапультируйся» поступила, но, как выяснилось, средствами спасения он не воспользовался. Курсант до последнего боролся за самолет, - сказал Ю.Байдак, комментируя первые результаты расшифровки пленок «черной шкатулки».

Также командующий ВСУ сообщил, что во время выполнения полетов местному населению ничто не угрожало.

«Самолет упал на территории аэродрома. Сами же полеты проводились в простых метеорологических условиях с соблюдением всех мер безопасности, как это предусмотрено курсом полетов», - отметил Ю.Байдак.

В медиа-центре также сообщили, что 24 сентября в университете им. И.Кожедуба состоялось прощание с телом погибшего, а во вторник, 25 сентября, на Сумщине состоится его захоронение с соблюдением всех военных почестей.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на военном аэродроме Чугуева в катастрофе самолета Л-39 погиб курсант 3-го курса летного факультета Харьковского университета Воздушных сил ВСУ Николай Наконечный.

Как заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Владимир Замана, рассматриваются две версии авиакатастрофы: неисправность самолета и ошибка пилота.

По его словам, курсант-летчик прошел полную подготовку согласно курсу летной подготовки, до самостоятельного полета выполнил с летчиком-инструктором 71 полет и был определен готовым к выполнению самостоятельного полета.

По факту авиакатастрофы самолета Л-39 прокуратурой Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере возбуждено уголовное дело по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).