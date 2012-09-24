Днепропетровщина: причина заболевания 37 школьников - аденовирус

Причиной одновременного заболевания 37 детей в Чаплинской средней школе является аденовирусная инфекция, которая была распространена воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской ОГА со ссылкой на данные главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

«При обследованиях, которые были проведены Днепропетровской областной санитарно-эпидемиологической станцией, у детей был выявлен антиген аденовируса – разновидность острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому это является подтверждением того, что у детей отсутствовала бактериальная инфекция, а имело место заболевание учеников респираторно-вирусной инфекцией, а именно аденовирусной», - сообщила начальник главного управления здравоохранения Валентина Гинзбург.

Теперь продолжаются лабораторные исследования отобранных проб. По данным медицинского наблюдения, у детей не зафиксировано среднетяжелого и тяжелого хода заболевания. Нормализация состояния отмечалась уже вечером в пятницу, 21 сентября. На следующий день после осмотра медицинскими работниками состояние детей было полностью удовлетворительным.

По информации ОГА, дети учились в разных классах и по-разному питались.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября прокуратура Днепропетровской области сообщила, что 19-20 сентября отравились 37 учеников Чаплинской средней школы.

По состоянию на 20 сентября, один ребенок госпитализирован в Днепропетровскую клиническую больницу с диагнозом «реактивный панкреатит», остальные дети с подозрением на острую кишечную инфекцию, в связи с легкой формой заболевания, находятся на домашнем лечении.

22 сентября Управление здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации отрицало факт пищевого отравления 37 учеников Чаплинской школы Петриковского района.