В Крыму за сутки шестеро человек отравились грибами

В Крыму за сутки, 23 сентября, шестеро человек попали в больницу после употребления в пищу грибов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, угрозы для жизни 3-х мужчин и 3-х женщин нет.

По данным МЧС, компания из 5-ти человек - жителей херсонского Скадовска и Севастополя 1953-1968 годов рождения - отравилась грибами в районе Ангарского перевала. Пострадавшие доставлены в алуштинскую больницу с диагнозом "острое отравление".

Еще один инцидент произошел в Бахчисарае. Местная жительница 1950 года рождения госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.