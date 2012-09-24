Николаевщина: столкнулось 3 автомобиля, пострадало 8 человек

В Николаевской области на дороге «Ульяновка-Николаев» в результате столкновения 3-х автомобилей пострадало 8 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции вНиколаевской области, ДТП произошло 23 сентября около 21 часа на 222 км автодороги «Ульяновка-Николаев».

Водитель автомобиля «DAF FT XF105» с полуприцепом «KOEGEL S24», двигаясь из Николаева в направлении города Новая Одесса, при выполнении разворота в обратном направлении с крайней правой полосы движения, не убедился в безопасности маневра и не учел дорожную обстановку (темное время суток). В результате он создал препятствие для движения водителям автомобилей «DAEWOO SENS T13110» и «RENOULT TRAFIC», которые двигались в попутном направлении по соседней полосе движения. Произошло столкновение автомобилей.

В результате ДТП 44-летний пассажир автомобиля «DAEWOO SENS» и 7 пассажиров автомобиля «RENOULT TRAFIC», в возрасте от 21 года до 55 лет, с травмами были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Николаева.

По данному факту ведется следствие.