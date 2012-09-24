Малыш выпрыгнул из окна детсада и сломал бедро

В Бродовском районе Львовской области из-за ненадлежащего присмотра воспитателей детского сада 5-летний мальчик выпрыгнул из окна, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, прокурорской проверкой установлено, что 18 сентября мальчик, оставшись без надлежащего присмотра со стороны работников дошкольного заведения, самовольно открыл окно на 2-ом этаже помещения дитсада и выпрыгнул из него.

Вследствие этого ребенок получил тяжелые телесные повреждения (перелом бедренной кости) и находится на лечении.

По этому факту прокуратура Бродовского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежещее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).