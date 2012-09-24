Молодая мать пыталась утопить младенца в выгребной яме

Жительница Мелитополя Запорожской области пыталась утопить в выгребной яме свою новорожденную дочь, но ребенок чудом остался жив.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области, 20 сентября в Мелитопольский горотдел милиции позвонила владелица одного из частных домов в Мелитополе и рассказала, что в выгребной яме у ее дома плачет младенец. Она также вызвала «Скорую».

Прибывшей оперативно на место происшествия следственно-оперативной группе милиции чудом удалось удалось вытащить ребенка из ямы живым, после чего его немедленно передали врачам.

После спасения ребенка сотрудники милиции начали розыск матери младенца и установили, что ею является 21-летняя жительница Мелитополя, которая снимала дом, в туалет рядом с которым и был выброшен новорожденный ребенок.

«Роженица, у которой уже есть один ребенок – полуторагодовалая дочка, рассказала, что забеременела во второй раз от своего бывшего сожителя и всячески скрывала это, поскольку семья жила небогато, перебиваясь временными подработками, а отец ребенка с гражданской женой связь не поддерживал. На учете по беременности она не стояла и в день родов тоже не прибегла к врачебной помощи: утром просто пошла в туалет, там родила девочку, перерезала пуповину и ... выбросила ребенка в яму», - рассказали в ОСО.

В милиции так же отметили, что когда зашедшая во двор хозяйка дома услышала детский плач в выгребной яме «роженица вместе с матерью пытались уверить ее, что это плачет кукла старшей девочки».

Женщина не поверила и только ее настойчивость и проницательность спасли ребенка от неминуемой гибели.

На сегодняшний день мать спасенной девочки задержана, в отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 117 через ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов).

Ведется следствие.