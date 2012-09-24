Черниговщина: угарным газом отравились бабушка и ее две внучки

В Черниговской области угарным газом отравились бабушка и ее две внучки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, как отмечается в сообщении, 22 сентября около 17:00 в частном жилом доме в с. Хрещатое Козелецкого района была обнаружена женщина, 1939 года рождения, без признаков жизни и две ее внучки в обморочном состоянии (2010 и 2011 годов рождения).

Дети в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы. Решается вопрос относительно их транспортировки в Черниговскую областную детскую больницу.

«Вероятная причина происшествия - отравление угарным газом», - проинформировали в МЧС.