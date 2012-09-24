Черниговщина: угарным газом отравились бабушка и ее две внучки
08:22, 24 сентября 2012Новости регионов
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Дети в тяжелом состоянии
В Черниговской области угарным газом отравились бабушка и ее две внучки.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
В частности, как отмечается в сообщении, 22 сентября около 17:00 в частном жилом доме в с. Хрещатое Козелецкого района была обнаружена женщина, 1939 года рождения, без признаков жизни и две ее внучки в обморочном состоянии (2010 и 2011 годов рождения).
Дети в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы. Решается вопрос относительно их транспортировки в Черниговскую областную детскую больницу.
«Вероятная причина происшествия - отравление угарным газом», - проинформировали в МЧС.
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