В Киеве отменят разделение поликлиник на взрослые и детские

В Киеве в рамках программы реформирования медицинской отрасли планируют отменить разделение поликлинических заведений на взрослые и детские.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом проинформировал сегодня начальник Главного управления здравоохранения КГГА Виталий Мохорев, презентуя на заседании Комитета по экономическим реформам КГГА наработанную специалистами управления программу реформирования системы медицинского обслуживания в столице.

По его словам, предлагается модель, в соответствии с которой создаются Центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) и консультативно-диагностические центры по одному в каждом районе Киева. В настоящее время, сказал В.Мохорев, в каждом районе работают коммунальные - от 4 до 12 юридических лиц – взрослые и детские поликлиники, и все они подчинены районному управлению здравоохранения. "Предлагается создать на базе одной поликлиники одно юридическое лицо – ЦПМСП и подчинить ей все отделения первичного звена медпомощи района – терапевтическое, педиатрическое, отделение общей практики. Рядом создать второе юридическое лицо – Диагностический центр и ему подчинить все службы, которые есть в поликлиниках района, – это все лаборатории, диагностика", - проинформировал руководитель управления.

При этом В.Мохорев заверил, что уменьшение юридических лиц не означает ликвидацию учреждений, то есть сеть заведений будет сохранена. “Мы также сохраним профиль медицинских учреждений: если это была детская поликлиника, она остается такой. Педиатры продолжают принимать детей до 18 лет, а после того, как ребенок достигает 18-летия, он сможет оставаться у этого самого педиатра, который уже станет семейным врачом и продолжит лечиться у этого врача”, - объяснил он, отмечая, что отход от разделения на взрослые и детские медзаведения будет продолжаться не один год, а довольно длительный период.

Также он сообщил, что предполагается ввести электронную запись пациентов к врачам. То есть больной сможет записаться на прием либо в то медучреждение, где есть свободное время приема врача, который его интересует, либо к тому врачу, который ему нравится, выбрав в его расписании свободное время. Но для этого, как минимум, нужно создание интернет-страниц каждого поликлинического заведения Киева и налаживания соответствующей работы медперсонала и врачей. Также планируется ввести электронные рецепты и уже разработана специальная программа. Эта программа, как информировали в КГГА, будет учитывать скидки, предусмотренные “Карточкой киевлянина”.

Наработанные предложения предложено обсудить в медицинских кругах с целью внесения предложений.