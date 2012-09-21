Из-за пожара погибла 3-летняя девочка, еще две девочки - в реанимации

В Свердловске Луганской области сегодня, 21 сентября, из-за пожара в жилом доме в квартале 60 лет СССР погибла девочка, еще две девочки были госпитализированы в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в области, сегодня в 12:07 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Свердловске.

На место происшествия было направлено отделение городской пожарно-спасательной части №15. Как выяснилось, в квартире на 9-м этаже горела детская кровать и домашние вещи.

Из-за пожара погибла 3-летняя девочка, еще 2 девочки возрастом 2 и 5 лет были госпитализированы в реанимационное отделение Свердловской городской больницы с диагнозом «отравление продуктами горения средней степени».

В 12:22 подразделения МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил детскую кровать и домашние вещи на площади 8 кв. м. Причина пожара – детские игры с огнем.