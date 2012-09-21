В Крыму отравились 8 воспитанников интерната

Восемь воспитанников Ливадийской общеобразовательной школы-интерната были госпитализированы с 20 по 21 сентября с подозрением на кишечную инфекцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма со ссылкой на главного санитарного врача автономии Наталью Пеньковскую, угрозы для жизни детей нет. Дети в возрасте от 7 до 18 лет находятся в инфекционном отделении больницы Ялты в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В интернате проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Причины происшествия устанавливаются.