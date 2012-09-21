В Кировограде 37-летний работник «заминировал» завод

Вчера в Кировограде около 19:10 37-летний работник завода сообщил о заминировании предприятия, на котором работает.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Сообщение поступило по линии «102». На место происшествия прибыли руководство Управления МВД в области, представители УСБУ и МЧС. В первую очередь были эвакуированы все работники, находившиеся на территории предприятия. Во время проведения обследования специалистами взрывных устройств обнаружено не было.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался работник данного предприятия, который был задержан. Установлено, что сообщение он сделал, будучи трезвым, из хулиганских соображений.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.