Янукович вручил ключи от школьных автобусов на Николаевщине
Директорам десяти школ
Президент Украины Виктор Янукович вручил ключи от школьных автобусов директорам десяти общеобразовательных школ Николаевской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония передачи ключей состоялась в Николаеве.
В.Янукович пообщался с руководителями учебных заведений и поинтересовался состоянием дел в возглавляемых ими школах.
Реформа образования, которая сейчас реализуется в Украине, имеет целью, в том числе, обеспечить достойным образованием детей в сельской местности, сказал Президент.
«Нужно дать сельским детям качественное образование», - отметил он.
Автобусы, ключи от которых сегодня получили директора школ, являются последними из предусмотренных для Николаевской области в рамках Государственной целевой социальной программы «Школьный автобус».