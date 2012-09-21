Янукович вручил ключи от школьных автобусов на Николаевщине

Президент Украины Виктор Янукович вручил ключи от школьных автобусов директорам десяти общеобразовательных школ Николаевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония передачи ключей состоялась в Николаеве.

В.Янукович пообщался с руководителями учебных заведений и поинтересовался состоянием дел в возглавляемых ими школах.

Реформа образования, которая сейчас реализуется в Украине, имеет целью, в том числе, обеспечить достойным образованием детей в сельской местности, сказал Президент.

«Нужно дать сельским детям качественное образование», - отметил он.

Автобусы, ключи от которых сегодня получили директора школ, являются последними из предусмотренных для Николаевской области в рамках Государственной целевой социальной программы «Школьный автобус».