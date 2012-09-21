Херсонщина: задержан объявленный в розыск насильник

Херсонская милиция на этой неделе задержала объявленного во всеукраинский розыск 23-летнего насильника из Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД в Херсонской области, задержанный находился в розыске около месяца. Имея три судимости, за кражу и грабеж, он вместе с напарником совершил еще одно преступление – изнасиловал 20-летнюю девушку. Напарника удалось задержать, а ранее судимый сбежал и был объявлен во всеукраинский розыск.

Сопоставив полученные приметы для розыска с сообщением заказчика сезонных работ из села Подовое Новотроицкого района о своем работнике, херсонские правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника.

На место происшествия выехала оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Новотроицкого райотдела милиции Русланом Семчаком. Насильника задержали, а утром передали коллегам из Днепропетровской области.