Психически больная женщина ножом ранила четырех человек

В городе Мерефа Харьковской области психически больная женщина ножом нанесла ранения четырем гражданам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, после инцидента, который произошел 19 сентября на одной из улиц Мерефы, в больницу за медицинской помощью обратились четыре жителя города, имевшие колото-резаные раны лица.

На вопрос правоохранителей относительно обстоятельств получения травм пострадавшие ответили, что на улице Днепропетровской неожиданно на них набросилась незнакомая женщина с ножом. Все происходило так быстро, что они не смогли вовремя защититься от острого лезвия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Харьковского райотдела милиции была задержана 39-летняя местная женщина, которая обоснованно подозревается в совершении нападения.

Во время следственных действий сотрудники милиции установили, что эта местная жительница находится на учете в Харьковском областном психоневрологическом диспансере.

Как выяснилось, именно психологическое расстройство стало причиной того, что, вооружившись кухонным ножом, женщина вышла на улицу и начала нападать на людей.

В настоящее время женщина арестована, вещественные доказательства изъяты. Следственным отделом Харьковского РО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 (покушение на преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.