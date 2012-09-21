В Херсоне в ДТП погибли трое молодых людей

В Херсоне сегодня ночью в ДТП погибли трое молодых людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГАИ в Херсонской области, в четверг, 20 сентября, в 23:40 в Херсоне на Бериславское шоссе, в районе перекрестка с ул. Черноморской 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, двигаясь по шоссе со стороны ул. Ладичука, в направлении ул. Черноморская, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на правую обочину по ходу движения автомобиля, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля ВАЗ-21104 - 17-летняя девушка и неустановленный мужчина в возрасте от 18 до 25 лет, погибли на месте происшествия.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится расследование.