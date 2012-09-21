Донетчина: для детей-сирот организовали конкурс рисунка

В Донецкой области, при содействии Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», был проведен конкурс детского рисунка среди детей, лишенных родительской опеки, а также детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда Р.Ахметова. В проекте приняли участие 47 воспитанников 7 детских учреждений Донецкой и Луганской областях.

В фонде Р.Ахметова также отметили, что на автозаправочных комплексах в Донецке, Луганске, Мариуполе и Славянске организованы мини-выставки рисунков, созданных участниками конкурса.

Со временем все работы маленьких участников с фотографиями авторов будут размещены на всеукраинском портале национального усыновления sirotstvy.net.

Справка УНИАН. Интернет-портал «Сиротству - нет!» создан с целью продвижения национального усыновления и призван максимально сократить расстояние между ребенком и потенциальными родителями. На портале размещена информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине, которая постоянно обновляется и расширяется.

В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится.

Также у пользователей портала есть возможность получить онлайн консультацию психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

Портал разработан фондом Р.Ахметова совместно с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и всеукраинской общественной организацией «Магнолия».

Уже более 4 тысяч детей-сирот усыновлены благодаря www.sirotstvy.net.

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Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание,здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.