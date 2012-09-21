На Донетчине выявили незаконное захоронение ядовитых отходов

Сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области задокументирован факт несанкционированного захоронения ядовитых отходов промышленного производства, последствия которого могли быть необратимыми.

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на заместителя начальника отдела УГСБЭП области Александра Выборнова.

По его словам, милицией постоянно проводятся мероприятия по выявлению фактов загрязнения окружающей среды бытовыми отходами и отходами производства, «но факт захоронения ядовитых отходов производства выявлен впервые».

«Вначале мы получили оперативную информацию о том, что одно из предприятий области будет вывозить свои отходы, чтобы закопать в лесопосадке в черте города. Во время проведения оперативных мероприятий двое злоумышленников и были задержаны на «горячем», то есть, в тот момент, когда они в лесополосе сбрасывали с «ЗИЛа» мешки с жидкообразным грузом в заранее вырытый котлован», - рассказал А. Выборнов.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка, специалисты экологии и земельных ресурсов по взятым пробам лабораторным путем установят все компоненты, которые содержатся в этих ядовитых отбросах, а также размер ущерба, нанесенного окружающей среде и государству.

После проведения всех необходимых мероприятий и получения экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении непосредственных исполнителей, действия которых подпадают под ст. 239 УК (загрязнение или порча земель) Украины, а также в отношении должностных лиц, с чьего согласия нарушался закон. Руководителям предприятия придется понести ответственность не только за служебную халатность, но и за растрату бюджетных средств, поскольку предприятие получало от государства деньги, специально предназначенные для утилизации ядовитых отходов.

А. Выборнов также отметил, что в рамках возбужденного впоследствии уголовного дела следствием будут устанавливаться все места незаконных захоронений этого предприятия, поскольку есть информация о постоянной такой практике со стороны нарушителей.

«Если это подтвердится, даже сложно представить, какой уже нанесен ущерб экологии и здоровью человека, ведь разложившиеся отходы, которые содержат большое количество серы, могут попасть в грунтовые воды, а оттуда и в расположенный неподалеку частный сектор и многоквартирные дома», - заявил правоохранитель.