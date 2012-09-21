Мужчина и его 2-летний сын отравились парами краски

Во Львове из квартиры жилого дома с токсическим отравлением госпитализированы 29-летний мужчина и его двухлетний сын.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, установлено, что в квартире, расположенной этажом ниже, проводились ремонтные работы (в комнате наклеены обои, покрашены полы и оконные рамы, в ванной комнате окрашены панели). Сейчас состояние пострадавших - средней тяжести.

Вероятной причиной отравления стало накопление ядовитых паров в результате проведения ремонтных работ.