В Киеве выделили деньги на материалы для диализа

Депутаты Киевсовета поддержали предложение Главного управления здравоохранения КГГА о дополнительном выделении 4480,0 тыс. грн на приобретение расходных материалов для перитонеального диализа для больных нефрологического профиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее решение о внесении изменений в бюджет Киева на 2012 год было принято на сессии горсовета.

Объемы расходов на закупку изделий медицинского назначения и медикаментов, необходимых для проведения гемодиализа и перитонеального диализа у детей и взрослых, увеличены на 5315,9 тыс. грн за счет уменьшения расходов на закупку препаратов эритропоэтина для пациентов, которые лечатся методами заместительной почечной терапии.

Теперь лечение методом перитонеального диализа в столице получают 60 больных, которые находятся на стационарном и амбулаторном лечении в Александровской клинической больнице. Кроме того, количество больных, которые нуждаются в сеансах лечения, ежегодно растет на 10-15 человек.

В целом для обеспечения расходными материалами для перитонеального диализа указанной категории больных в год необходимо 11,2 млн. грн. Стоимость лечения одного пациента составляет 186,7 тыс. грн. В настоящее время пациенты обеспечены препаратом в достаточных объемах, проведение процедур осуществляется должным образом в лечебных учреждениях города.