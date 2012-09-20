Со счетов онкобольного ребенка украли деньги

Прокуратура Кировоградской области 18 сентября возбудила уголовное дело по факту похищения 16 тыс. грн с банковского счета, предназначенного для лечения больного ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Как установили правоохранители, неизвестное лицо осуществило несанкционированное вмешательство в работу компьютерной сети банка и похитило с карточных счетов средства, собранные благотворителями для пятилетнего больного лейкемией мальчика из Гайворонского района.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. В настоящее время принимаются меры к установлению личности похитителя и возвращению похищенных средств.