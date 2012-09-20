Киевсовет ликвидировал центр реагирования на тревожные вызовы

Киевский городской совет решил ликвидировать коммунальное предприятие «Общегородской информационный центр реагирования на тревожные вызовы и чрезвычайные происшествия в столице «Киев-112».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовал 81 из 111 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Киевсовет поручил КГГА провести соответствующие организационно-правовые мероприятия по ликвидации предприятия и создать ликвидационную комиссию. Сегодняшним решением депутаты определили утратившим силу предыдущее решение Киевсовета от 19 февраля 2009 о создании указанного информационного центра.

Как говорится в решении, указанное предприятие в настоящее время фактически не проводит финансово-хозяйственной деятельности. Проект решения подготовлен с целью избежания дальнейшей задолженности коммунального предприятия перед работниками информцентра.