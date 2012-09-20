Прикарпатье: грозы привели к перебоям с электроснабжением

Грозы и шквальные ветры в ночь с 19 на 20 сентября привели к перебоям с электроснабжением в четырех районах области Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной политики ПАТ «Прикарпатьеоблэнерго», по состоянию на 9.00 полностью без электроснабжения находилось 7 населенных пунктов в Рогатинском и Тисменицком районах.

Частично без света остались села Спас, Ясиновец в Рожнятинском районе, село Чернов и город Рогатин в Рогатинском районе, Побережье и Клубивцы в Тисменицком районе, Сопив, Кийданч, Княждвир, Печенижин в Коломыйском районе.

Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды. 21-22 сентября ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

В связи с прогнозируемой ситуацией энергетики напоминают, что при штормовых ветрах могут произойти обрывы проводов линий электропередачи. Специалисты предупреждают: смертельно опасно не только прикасаться к оборванным или обвислым проводам, но и подходить к проводу, лежащему на земле, на расстояние менее 8 метров.