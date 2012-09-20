Фонд Ахметова подарил новый дом еще одной приемной семье

Фонд Ахметова подарил новый дом приемной семье Кирович, которая воспитывает 10 детей: пятерых родных и пятеро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блаотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», в церемонии открытия детского дома семейного типа взяли участие губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий и директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

«Я не знаю, что может быть благороднее, чем дать ребенку отцовскую и материнскую любовь. Но семьям, взявшим детей, оставшихся без родительской опеки, на воспитание нужна финансовая помощь. Государство и власть, безусловно, уделяют тому особое внимание. Но мне приятно отметить, что крупный бизнес тоже не стоит в стороне от проблемы сиротства, а активно помогает ее решать. Хочу выразить благодарность фонду «Развитие Украины» и лично Ринату Леонидовичу за доброту и искреннее желание поддерживать семью, воспитывающие приемных детей» - сказал председатель Донецкой ОДА Андрей ШИШАЦКИЙ.

«Выбор этой семьи для создания детского дома семейного типа был не случайным, - говорит директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ. – Семья имела опыт

воспитания приемных детей, желание и возможности помогать детям, которые потеряли семью и, самое главное, большое сердце и любовь».

В фонде отметили, что на ремонт и оборудование дома было направлено свыше 90 тыс. долларов.

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Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.