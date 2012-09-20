В Житомирской области бешеная куница искусала мужчину

В селе Покришов Брусиловского района Житомирской области в частной усадьбе куница искусала 47-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, случай произошел 16 сентября.

У медиков возникло подозрение случая бешенства животного. В среду, 19 сентября, это подтвердилось результатами анализов - куница оказалась бешеной.

В частности, по словам начальника отдела работы со СМИ и общественностью территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирины Романюк, "экспертным заключением Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины выявлен возбудитель болезни — бешенство".

Мужчину обследовали в Брусиловской центральной районной больнице и сделали ему профилактическую прививку.